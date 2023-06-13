Росіяни обстріляли селище на Херсонщині, убивши на території церкви священника
Російські військові обстріляли територію церкви у селищі Білозерка Херсонської області, внаслідок чого загинув священник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Загарбники обстріляли подвір’я церкви з артилерії.
Через ворожу атаку загинув 72-річний священник. Також поранення отримала 76-річна жінка.
Окрім того, було пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу та обʼєкти критичної інфраструктури.