Росіяни обстріляли селище на Херсонщині, убивши на території церкви священника

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Російські військові обстріляли територію церкви у селищі Білозерка Херсонської області, внаслідок чого загинув священник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

t.me/ermaka2022

Загарбники обстріляли подвір’я церкви з артилерії.

Через ворожу атаку загинув 72-річний священник. Також поранення отримала 76-річна жінка.

Окрім того, було пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу та обʼєкти критичної інфраструктури.

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