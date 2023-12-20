Зеленський пообіцяв Україні аж мільйон дронів, а у Кабміні відповіли, скільки насправді реально зробити

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін висловився про виробництво дронів у 2024 році.

Володимир Зеленський на своїй прес-конференції зробив амбітну заяву: держава у 2024 році виготовить мільйон дронів для армії.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підтвердив у Telegram, що йдеться про понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та понад тисячу дронів з дальністю за 1000 км.

“Окрім FPV дронів ми вже спроможні виробити в наступному році більше 10 тис ударних дронів середньої дальності (сотні км), та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км”, – наголосив Камишін.

За його словами, вже станом на грудень 2023 року Україна виробляє понад 50 тисяч FPV дронів.

Камишін підкреслив: “Всі виробничі спроможності готові, контрактація на 2024 рік розпочинається”.

Детальніше про мільйон дронів “від Зеленського”

19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного року в Україні буде виготовлено мільйон FPV-дронів. Глава держави наголосив, що не повинно бути затримок та проблем з виробництвом й постачанням виготовлених безпілотників, як це сталося у ситуації, коли 26 тисяч дронів лежало на одному складі і не доїхало до фронту.