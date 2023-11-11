Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 11.11.23
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 11.11.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 310650 (+1130) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5342 (+25) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 10041 (+24) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 7527 (+38) од,
- РСЗВ / MLRS – 879 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 579 (+1) од,
- літаків / aircraft – 322 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5620 (+25),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1559 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 22 (+2) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9925 (+49) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1069 (+9)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!Tweet