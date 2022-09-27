Змушував цивільних пройти по замінованому лісу та розстріляв мирного мешканця – підозрюють військовослужбовця РФ

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора встановлено та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю одного з підрозділів повітряно-десантно-штурмового полку збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року збройні сили РФ окупували м. Ірпінь та організували свій штаб в одному з житлових комплексів. Російські солдати здійснювали обхід по квартирах будинків, розташованих на території комплексу, щоб виявити патріотично налаштованих громадян України. До місцевих мешканців окупанти застосовували фізичне та психологічне насильство, катування, спричиняли тілесні ушкодження та скоювали вбивства.

5 березня 2022 року військовослужбовець РФ за попередньою змовою з іншими невстановленими співслужбовцями здійснили обхід квартир багатоповерхівки. В одній із них військові РФ погрожували трьом жителям вбивством, стріляли над головою та біля ніг. Також заради розваги вони змушували цивільних пройти по замінованій частині лісу.

Після цього одного з потерпілих, який на момент знущань знаходився у безпорадному стані зі зв’язаними за спиною руками, військовослужбовець РФ вбив, умисно розстрілявши з автоматичної зброї.

Досудове розслідування здійснюють слідчі управління організації розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту захисту суспільства та держави Нацполіції України.

Офіс Генерального прокурора