Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 12.07.25

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 11.07.25

  • особового складу / personnel – близько / about 1032690 (+1070) осіб / persons
  • танків / tanks – 11013 (+0) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22980 (+1) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 30194 (+31) од
  • РСЗВ / MLRS – 1437 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1193 (+0) од
  • літаків / aircraft – 421 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 45248 (+245)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3459 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 54822 (+90)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3929 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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