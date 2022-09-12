Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 12.09.22
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 12.09 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 52950 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2168 (+14) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 4640 (+23) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1269 (+6) од,
- РСЗВ / MLRS – 311 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 162 (+0) од,
- літаків / aircraft – 243 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 213 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 903 (+1),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 216 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3463 (+18) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 117 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kryvyi Rih and Donetsk directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet