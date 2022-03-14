В Охтирці окупанти завдали удару по приватному сектору: загинули троє мирних жителів
Російські війська здійснили обстріл міста Охтирка Сумської області в ніч на 14 березня. В наслідок обстрілу загинули троє осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Павла Кузьменка.
Під час нічного авіабомбардування снаряди окупантів потрапили в приватний сектор. В результаті було зруйновано декілька житлових будинків.
Через дії окупаційних військ загинуло щонайменше троє мирних осіб. Пошуки тривають.