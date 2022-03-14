В Охтирці окупанти завдали удару по приватному сектору: загинули троє мирних жителів

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Російські війська здійснили обстріл міста Охтирка Сумської області в ніч на 14 березня. В наслідок обстрілу загинули троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Павла Кузьменка.

В Охтирці окупанти завдали удару по приватному сектору: загинули 3 осіб

Фото: окупанти вночі обстріляли Охтирку (t.me/u_now)

Під час нічного авіабомбардування снаряди окупантів потрапили в приватний сектор. В результаті було зруйновано декілька житлових будинків.

Через дії окупаційних військ загинуло щонайменше троє мирних осіб. Пошуки тривають.

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