До лав бойовиків на Донбасі продовжують прибувати найманці з Росії

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Російсько-окупаційні війська здійснюють забезпечення пальним та боєприпасами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, за останню декаду вересня ц.р. через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено залізничним транспортом близько 3,5 тисяч тонн пального, п’ять вагонів з боєприпасами, у т.ч. до артилерійських систем», — йдеться у повідомленні.

Крім того, розвідка зазначила, що російське командування продовжує нарощувати боєздатність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

У відомстві також підкреслили, що на підготовку в навчальних таборах Південного округу Збройних сил Російської Федерації продовжують прибувати найманці, які використовуються для комплектування особового складу. // Прямий

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