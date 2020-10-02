До лав бойовиків на Донбасі продовжують прибувати найманці з Росії

Російсько-окупаційні війська здійснюють забезпечення пальним та боєприпасами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, за останню декаду вересня ц.р. через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено залізничним транспортом близько 3,5 тисяч тонн пального, п’ять вагонів з боєприпасами, у т.ч. до артилерійських систем», — йдеться у повідомленні.

Крім того, розвідка зазначила, що російське командування продовжує нарощувати боєздатність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

У відомстві також підкреслили, що на підготовку в навчальних таборах Південного округу Збройних сил Російської Федерації продовжують прибувати найманці, які використовуються для комплектування особового складу. // Прямий