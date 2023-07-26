Росія готується до блокування Чорного моря — Military Media Center

Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди.

Про це повідомляє Military Media Center.

“Після виходу Росії із зернової ініціативи, збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації чорноморського флоту. Росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів”, – йдеться в повідомленні.

“Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України”, – зазначають в Military Media Center.

Нагадуємо:

Тиждень тому, після виходу із “зернової угоди”, Росія озвучила погрозу всім суднам, які прямуватимуть в українські порти. Зокрема, Міноборони РФ попередило про відкликання гарантій безпеки мореплавцям, а також згортання морського гуманітарного коридору.

Як заявили у РФ, з 00:00 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення.

Також у Міноборони РФ констатували, що “країни прапора таких суден вважатимуться залученими в український конфлікт на боці Києва”. // Економічна правда