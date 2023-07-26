Росія готується до блокування Чорного моря — Military Media Center

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Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди.

Про це повідомляє Military Media Center.

Морська блокада Чорного моря - Росія заблокувала вісім районів

“Після виходу Росії із зернової ініціативи, збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації чорноморського флоту. Росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів”, – йдеться в повідомленні.

“Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України”, – зазначають в Military Media Center.

Нагадуємо:

Тиждень тому, після виходу із “зернової угоди”, Росія озвучила погрозу всім суднам, які прямуватимуть в українські порти. Зокрема, Міноборони РФ попередило про відкликання гарантій безпеки мореплавцям, а також згортання морського гуманітарного коридору.

Як заявили у РФ, з 00:00 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення.

Також у Міноборони РФ констатували, що “країни прапора таких суден вважатимуться залученими в український конфлікт на боці Києва”. // Економічна правда

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