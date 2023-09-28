На Чернігівщині оголошено про підозру двом російським окупантам за жорстоке поводження з цивільним чоловіком

Слідчі слідчого управління ГУНП в Чернігівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури встановили анкетні дані та зібрали доказову базу, що свідчить про причетність російських військовослужбовців до скоєння воєнного злочину.

Правоохоронці встановили, що 6 березня 2022 року, військовослужбовці рф, будучи озброєними автоматичною вогнепальною зброєю, перебуваючи в с. Слобода Чернігівського району затримали цивільного місцевого мешканця. Чоловіка силоміць доставили до будівлі магазину, щоб отримати від нього інформацію про можливу співпрацю з військовослужбовцями Збройних сил України та дізнатися їх місце дислокації на території села.

Надалі, у приміщенні магазину військовослужбовці рф, умисно позбавили чоловіка можливості вільно пересуватись та застосовували щодо нього фізичне насильство: били руками і ногами, а також прикладами автоматичної зброї. Морально принижували потерпілого та висловлювали погрозу вбивством, шляхом підпалу.

Після безперервного побиття військовослужбовці рф вивели потерпілого з приміщення магазину на вулицю, де поставили на коліна, демонструючи пляшку з легкозаймистою рідиною. Окупанти стали погрожувати цивільному вбивством, а саме – повідомили про готовність підпалити його, намагаючись таким чином отримати від потерпілого необхідну інформацію.

Таким чином, військовослужбовці рф умисно здійснили жорстоке поводження з цивільним населенням, а саме катування (тортури) стосовно цивільної особи.

Поліція встановила особи причетних до злочину військових рф та заочно оголосила їм про підозру за частиною ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України. (жорстоке поводження з цивільним населенням), що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області