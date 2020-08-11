Харківські прикордонники викрили у своїх лавах екс-бойовика «Оплоту»

У Харківському прикордонному загоні служив бойовик, який з вересня 2014 року до лютого 2015 року перебував в батальйоні «Оплот».

Встановлено, що у вересні 2014 року, військовослужбовець добровільно вступив та до лютого 2015 року перебував у складі НЗФ. Після проходження випробувального терміну (так званого курсу молодого бійця) був призначений до складу батальйону «Оплот», який діяв на території Донецької області. Залучався до служби в нарядах на території військового містечка. За виконання своїх обов’язків отримував грошове забезпечення.

У січні 2015 року підрозділ, в якому проходив службу військовослужбовець, передислоковувався в зону бойових дій. Побоюючись за власне життя, він звільнився з лав НЗФ та переїхав для проживання у м. Харків. Згодом, під час однієї з хвиль мобілізації був направлений для подальшого проходження служби в лави прикордонного відомства.

Даний факт внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації). Військовослужбовцю вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Тривають слідчі дії. // Діло