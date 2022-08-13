Окупанти знову вдалися до провокацій – у бік Запорізької АЕС ведуться обстріли

Російські окупанти вкотре вдалися до провокацій щодо Запорізької АЕС, знову ведуться обстріли.

Про це повідомив мер Енергодара – міста-супутника АЕС – Дмитро Орлов у Telegram, пише УНН.

“Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів. За свідченнями місцевих мешканців, з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли. Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд”, – зазначив Орлов.

Він закликав жителів Енергодара бути обережними та за можливості обмежити перебування на вулицях міста.

Російські окупанти піддали обстрілам територію Запорізької АЕС 5, 6 та 11 серпня. При цьому рф не підтримує пропозицію демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС з села Водяне та готують провокації під українським прапором.