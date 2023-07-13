Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 13.07.23

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Дані уточнюються / Data are being updated.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.07.23 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 236040 (+510) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 4092 (+2) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 7999 (+9) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 4425 (+23) од,
  • РСЗВ / MLRS – 678 (+4) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 421 (+6) од,
  • літаків / aircraft – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3752 (+26),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1271 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6995 (+17) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 652 (+5).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ

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