На Донбасі внаслідок обстрілу окупантів загинув мирний житель

Унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ у Луганській області загинув мирний мешканець.

Про це поінформували у прес-центрі штабу Операції Об’єднаних сил.

Так, напередодні окупанти відкрили вогонь по Хутору Вільному, а також здійснили його дистанційне мінування.

“23 лютого збройні формування Російської Федерації вкотре цинічно порушили режим припинення вогню та, крім обстрілів наших позицій із забороненого озброєння, відкрили вогонь і по Хутору Вільному, що на Луганщині. Для обстрілів мирного населення окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети, а також здійснили дистанційне мінування населеного пункту”, – сказано в повідомленні.

Під вогонь окупаційних військ потрапив мирний мешканець 1947 року народження. Близько 17:25 на його подвір’ї вибухнула міна, внаслідок чого чоловік отримав важкі множинні поранення.

Першу медичну допомогу постраждалому надали військові медики, після чого його було доправлено до лікувального закладу.

Медики декілька годин поспіль намагались врятувати життя чоловіка, проте він помер від важких поранень.

“Такі зухвалі та злочинні дії збройних формувань РФ вкотре свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України та вчергове підтверджують систематичне ігнорування досягнутих домовленостей”, – наголосили в штабі.

Зібрані за фактом обстрілу й загибелі мирного жителя матеріали будуть спрямовані до управління СБУ м. Сєвєродонецька для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.258 Кримінального кодексу України (“Терористичний акт”). // Букви