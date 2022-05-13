Російські окупанти продовжують грубо порушувати женевську конвенцію щодо військовополонених (аудіо)
СБУ документує чергові докази порушень російською армією Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.
У новому перехопленні СБУ окупант власноруч фіксує свої злочини для міжнародних судів: зізнається матері, що розстріляв українського військовополоненого в спину за те, що той попросив дозволу використати туалет.
«Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: «Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь». Всё, он пошёл — мы его в спину» — розповів загарбник.
Це шокувало навіть його відверто проросійську матір. Вона спробувала вийти із розмови звичним пропагандистським наративом: «Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают». Але син цинічно уточнив: «Та нет, это мы его расстреляли».
СБУ проводить системну роботу, пов’язану зі збором доказів щодо жорстокого поводження окупантів з військовополоненими. У тому числі, завдяки перехопленим розмовам.
Робимо усе можливе, щоб встановити і притягнути до відповідальності кожного окупанта, який чинив звірства на нашій землі.