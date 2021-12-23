СБУ оголосила підозру керівнику російської військової компанії «Вагнер»

Він командував бойовими діями проти сил АТО під Дебальцевим

СБУ продовжує здійснювати комплексні заходи щодо викриття і притягнення до відповідальності учасників гібридної агресії РФ проти нашої держави. Слідчі української спецслужби у межах досудового розслідування заочно повідомили про підозру керівнику російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер».

Зловмисник причетний до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також ведення агресивної війни.

Підозрюваним є російський громадянин, який очолив ПВК для здійснення прихованих військових операцій РФ.

Встановлено, що у період із липня 2014 до березня 2015 року він перебував на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. При чому зловмисник діяв за попередньою змовою із високопосадовцями Збройних сил РФ та під їх контролем.

Чоловік командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків ПВК «Вагнер», які спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти Збройних Сил України.

Задокументовано факти інтенсивного обстрілу бойовиками «Вагнера» українських позицій на Дебальцевському напрямку. Згідно з отриманими даними у цих боях учасники ПВК зазнали великих втрат через відсіч підрозділами Збройних Сил України.

За інформацією слідства, під час перебування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей керівник ворожого угруповання координував свої дії із колишнім командувачем 2 армійського корпусу РФ.

На підставі одержаних доказів протиправної діяльності зловмисник підозрюється у вчиненні злочинів за:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

Заходи із викриття і документування правопорушень проводили співробітники Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ