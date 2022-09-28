У Facebook викрили велику мережу російських ботів, що маскувалися під відомі медіа і поширювали антиукраїнські тези

Спершу дезінформацію писали на підробних сайтах – потім публікували в соцмережах. Деякі дописи репостили російські посольства.

Компанія Meta (Facebook) викрила велику мережу російських ботів, націлених насамперед на Німеччину, Францію, Італію та Велику Британію. Вона почала діяти у травні і була зосереджена навколо мережі з 60 сайтів, що видавали себе за справжні новинні медіа в Європі, включно зі Spiegel, The Giardian, Bild.

На фейкових сайтах публікувалися матеріали з критикою України і біженців, вихвалянням Росії і твердженнями, що санкції битимуть по Заходу, а не Москві. Однією з тем були звірства росіян у Бучі – боти і підробні сайти просували дезінформацію, що масових убивств цивільних не було. Потім ці тексти просувалися на соціальних платформах включно з Facebook, Imstagram, Telegram, Twitter і вебсайти петицій Change.org. Про це йдеться у звіті Meta.

“Це найбільша і найскладніша операція російського походження, яку ми зірвали від початку війни в України”, – зазначили в компанії.