Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 13.08.23

Дані уточнюються / Data are being updated.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.08.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 253850 (+560) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 4298 (+3) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 8335 (+11) од,

артилерійських систем / artillery systems – 5072 (+19) од,

РСЗВ / MLRS – 713 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 477 (+5) од,

літаків / aircraft – 315 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 313 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4204 (+3),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1379 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7543 (+20) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 760 (+1).

Цифра загальних втрат ворога у крилатих ракетах уточнена з урахуванням розвідувальних та пошукових заходів – це не втрата окупантами крилатої ракети минулої доби!

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ