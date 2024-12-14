Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 14.12.24

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 14.12.24

особового складу / personnel ‒ близько/ about 761160 (+1040) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 9539 (+2) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 19675 (+0) од,

артилерійських систем / artillery systems – 21102 (+24) од,

РСЗВ / MLRS – 1253 (+0) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1023 (+0) од,

літаків / aircraft – 369 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 20229 (+53),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2861 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 31217 (+40) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3644 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

UPD: Дані, щодо збитих під час вчорашнього масованого удару ракет та БпЛА будуть внесені після відповідних уточнень.

Генеральний штаб ЗСУ