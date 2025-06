Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 14.6.25

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 14.06.25

особового складу / personnel ‒ близько/ about 1002690 (+1130) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10937 (+3) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22798 (+7) од,

артилерійських систем / artillery systems – 29157 (+52) од,

РСЗВ / MLRS – 1417 (+1) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1185 (+1) од,

літаків / aircraft – 416 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 337 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 40586 (+79),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3337 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 51928 (+107) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3914 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine