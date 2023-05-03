Російські загарбники знову обстріляли Херсон, тепер постраждав залізничний вокзал, є жертви

Сьогодні на Херсонщині не спокійно, – з самого ранку росіяни бʼють по цивільній інфраструктурі та мирних людях.

Через ранковий обстріл гіпермаркету “Епіцентр” у Херсоні три людини загинули, ще четверо – отримали поранення, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Про це йдеться в повідомленні голови Херсонської облдержадміністрації Олександра Прокудіна в Telegram.

“Сьогодні росіяни вбили трьох енергетиків, котрі виконували аварійно-відновлювальні роботи поблизу села Степанівка.

Також ворог гатив по Михайлівці, Гаврилівці, Тягинці, у Токарівці на подвірʼї власного будинку загинув 47-річний чоловік, в Іванівці – поранено 61-річного місцевого жителя.

Співчуття рідним та вічна памʼять загиблим від рук російських терористів! Скорішого одужання пораненим!

UPD. Після ефіру стало відомо про нові обстріли росіян. Ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсона. Попередньо, одна людина загинула, ще троє цивільних – поранені.

Також пошкоджено карету “швидкої” – медики не постраждали. На місці працюють рятувальні служби.” – зазначив він.