Окупанти завдали удару по багатоквартирних будинках Харкова: одна людина загинула, ще шестеро постраждали

Російські окупанти вдарили по багатоквартирних будинках у Шевченківському району Харкова. Є загиблі та поранені.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Удар по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Це черговий акт кривавого терору проти українців”, — написав Терехов.

Як повідомив очільник Харківської ОВА, окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. Тип озброєння встановлюється. Пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру.

“Дані оновлюються, служби оглядають місця влучань”, — ідеться у повідомленні Синєгубова.

Оновлення. За інформацією Терехова, станом на 16:30 відомо про одного загиблого. Ще шестеро поранені, двоє у важкому стані. Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди.

Також постраждав інститут невідкладної хірургії. // LB.ua