З’явилося відео, як кияни закидали окупантів «коктейлями Молотова»

Завдяки оперативності киян ворожа техніка не пройшла.

Всю ніч, з 25 на 26 лютого, українські військові відбивали Київ від російських окупантів. Мирні жителі також не залишилися осторонь і стали на захист своєї країни.

Так, на околиці столиці кияни закидали ворожі танки коктейлями Молотова. В результаті всі танки були знешкоджені, а окупанти взяті в полон.

«Ось вам приклад, як працюють коктейлі Молотова. На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів, всі танки знешкоджені. Живих росіян взято в полон», — підписали відео автори.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

УНІАН