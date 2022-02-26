З’явилося відео, як кияни закидали окупантів «коктейлями Молотова»
Завдяки оперативності киян ворожа техніка не пройшла.
Всю ніч, з 25 на 26 лютого, українські військові відбивали Київ від російських окупантів. Мирні жителі також не залишилися осторонь і стали на захист своєї країни.
Так, на околиці столиці кияни закидали ворожі танки коктейлями Молотова. В результаті всі танки були знешкоджені, а окупанти взяті в полон.
«Ось вам приклад, як працюють коктейлі Молотова. На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів, всі танки знешкоджені. Живих росіян взято в полон», — підписали відео автори.
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