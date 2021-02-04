Cитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 4 лютого 2021 року

Протягом минулої доби, 3 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалась тиша. Лише в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. А поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 4 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation