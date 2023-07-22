В Криму БПЛА атакували аеродром і нафтобазу. Кримській міст перекрито

В окупованому Криму знову пожежі та вибухи.

В окупованому Криму безпілотники атакували військові об’єкти росіян. Ймовірною метою атаки був військовий аеродром у Красногвардійському районі, повідомляє УНІАН.

“Противником здійснена спроба нальоту з використанням БПЛА по інфраструктурних об’єктах Красногвардійського району Республіки Крим. Співробітники МНС знаходяться на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють всі профільні служби”, – заявив глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

Місцеві телеграм-канали також публікують відео зі стовпом чорного диму і звуками так званої вторинної детонації – хаотичних вибухів, характерних для палаючого складу боєприпасів. Також є повідомлення про пожежу на нафтобазі.

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Окупанти повністю перекрили рух Кримським мостом без пояснення причин. Про це повідомляє телеграм-канал “Кримський міст: оперативна інформація”, на який посилаються федеральні ЗМІ Росії.

“Рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрито. Тих, хто знаходяться на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки”, – йдеться в повідомленні.

Дане перекриття моста не було анонсовано заздалегідь, його причини і строки поки не називаються.