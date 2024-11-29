На Одещині внаслідок російської атаки поранено 7 людей

Вночі 29 листопада російські війська кілька разів атакували Південний регіон безпілотниками.

У трьох населених пунктах Одеського району пошкоджено 13 житлових та дачних будинків, гаражі та інші надвірні споруди, газогін, автомобіль.

Наразі відомо, що поранення отримали семеро людей. Точна інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

На місцях подій працюють всі профільні служби. Поліцейські опитують громадян, фіксують наслідки ворожих атак, збирають докази чергового злочину росії, забезпечують правопорядок. Всього від поліції задіяно 54 особи особового складу.

Закликаємо громадян реагувати на сигнал «Повітряна тривога», відразу прямувати в укриття та перебувати там до сигналу «Відбій».

Відділ комунікації поліції Одещини