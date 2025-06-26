Відбувся ще один обмін полоненими

Між Україною та Росією у четвер, 26 червня, відбувся черговий один етап обміну військовополоненими.

Що відомо про новий етап великого обміну – в матеріалі РБК-Україна .

“Продовжуємо обміни, іще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року. Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища”, – написав Зеленський.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, в Україну повертаються воїни ЗСУ, НГУ, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ.

Також є оборонці Маріуполя та ті, хто потрапив у полон у 2022 році. Деякі Захисники перебували у статусі пошуку і не були підтверджені країною-агресором.

Серед повернутих є також офіцери. Найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки.

“Цей процес – результат наполегливої роботи, яку здійснюють державні органи, що входять до складу Коордштабу з питань поводження з військовополоненими. Вона здійснюється за дорученням Президента України”, – написав Лубінець.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що більшість звільнених перебували у полоні ще з 2022 року.

“Історії деяких з них – справжнє диво. Їх вважали зниклими безвісти, але навіть попри невідомість, держава продовжувала пошуки. І сьогодні вони з нами”, – написав він.