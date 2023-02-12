Російські окупанти зазнали втрат на Кремінському напрямку

Ситуація в Луганській області складна, але контролюється Силами оборони.

Російські військові зазнали суттєвих втрат та відійшли на Кремінському напрямку фронту.

Про це повідомив у Телеграмі очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ситуація в Луганській області складна, але контролюється Силами оборони.

«Декілька днів тому було дуже багато потужних атак. Основні зусилля були кинуті на Кремінському напрямку. Ворог не дає спокою й в напрямку Білогорівки, там постійні обстріли з танків, важкої артилерії і авіації», – розповів Гайдай.

Втім, як зазначив очільник ОВА, на Кремінському напрямку ворог зазнав суттєвих втрат.

«Вони (російські військові – ред.) відтягнулися, адже їм треба було поповнити свої підрозділи, оскільки були достатньо розбиті. Намагалися йти навіть колоною техніки, але після гарної відповіді від наших захисників вони так само відійшли назад», – підсумував Гайдай. // LB.ua