Ракети по Кременчуку запустили льотчики 52 гвардійського авіаполку.

Російські військові, які запускали ракети по торговому центрі у Кременчуці зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, служать у 52-му гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку. Ця військова частина 33310 у базується селищі Шайківка Калузької області.

Про це повідомляє проект інформування та розслідувань InformNapalm.

На озброєнні цього важкого бомбардувального авіаполку стоять саме ті Ту-22М3, які атакувати ракетами Х-22 торговельний центр.

Командує 52-им авіаполком наразі здійснює полковник Олег Тимошин, який і несе безпосередню відповідальність за воєнні злочини, включаючи обстріл Кременчука та жертви серед мирних жителів. Командиром авіаційного загону в/ч 33310 являється майор Олексій Іваненко.

УНІАН