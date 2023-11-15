Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 15.11.23

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 15.11.23 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 314290 (+820) осіб / persons,

  • танків / tanks ‒ 5377 (+15) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 10104 (+18) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 7647 (+58) од,
  • РСЗВ / MLRS – 884 (+2) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 582 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 323 (+1) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5675 (+26),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1562 (+1),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 10020 (+47) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 1083 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ

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