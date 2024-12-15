Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 15.12.24

У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 15.12.24

особового складу / personnel ‒ близько/ about 762440 (+1280) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 9551 (+12) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 19707 (+32) од,

артилерійських систем / artillery systems – 21128 (+26) од,

РСЗВ / MLRS – 1256 (+3) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1025 (+2) од,

літаків / aircraft – 369 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 20356 (+127),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2943 (+2),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 31398 (+181) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3648 (+4)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

Генеральний штаб ЗСУ