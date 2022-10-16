Вночі російські окупанти знищили дві школи в Пологівському районі Запорізької області

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти знищили дві школи в Пологівському районі області.

“Дві знищені школи в Пологівському районі Запорізької області – такий результат дій рашистів лише за останній час”, — йдеться у повідомленні.

Сьогодні вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо.

Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля. Постраждалих немає. // УНН