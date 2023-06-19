Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 19.06.23
Дані уточнюються / Data are being updated.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 19.06.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 220450 (+630) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 3989 (+5) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7735 (+6) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 3865 (+18) од,
- РСЗВ / MLRS – 610 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 370 (+6) од,
- літаків / aircraft – 314 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 305 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3383 (+12),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1211 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6613 (+42) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 526 (+4).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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