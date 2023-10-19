Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 19.10.23
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 19.10.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 290680 (+630) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 4992 (+11) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 9437 (+17) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 6983 (+39) од,
- РСЗВ / MLRS – 818 (+4) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 548 (+1) од,
- літаків / aircraft – 320 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5318 (+17),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1534 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9337 (+34) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 985 (+3).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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