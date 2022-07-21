Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 21.07.22
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 21.07 were approximately:
- особового складу / personnel – близько/ about 38850 (+100) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1704 (+4) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 3912 (+7) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 859 (+3) од,
- РСЗВ / MLRS – 251 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 113 (+0) од,
- літаків / aircraft – 221 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 710 (+7),
- крилаті ракети / cruise missiles – 167 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 2781 (+6) од,
- спеціальна техніка / special equipment – 72 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Sloviansk direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet