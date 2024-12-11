Міноборони України допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс «ТОККО»
Нові ударні дрони комплексу стійкі до впливу ворожих РЕБ.
Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс ТОККО вітчизняного виробництва. Нові дрони-камікадзе стійкі до впливу ворожих РЕБів.
Про це ідеться у повідомленні оборонного відомства.
Ці безпілотні авіаційні комплекси мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження. Елементи безпілотників мають захисне покриття, яке забезпечує стійкість роботи у складних польових умовах.
Комплекс складається із наземної станції управління, пульта керування, окулярів пілота, щогли та десятків безпілотників.
“Перші дрони-камікадзе ТОККО вже випробували у реальному бою, вони успішно вразили ворожу техніку”, — підкреслив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. // LB.ua