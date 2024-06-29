Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 29.06.24

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 29.06.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 541560 (+1070) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 8073 (+7) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 15505 (+25) од,

артилерійських систем / artillery systems – 14480 (+57) од,

РСЗВ / MLRS – 1109 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 871 (+0) од,

літаків / aircraft – 360 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11538 (+29),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2331 (+2),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19568 (+54) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2436 (+5)

Дані уточнюються / Data are being updated.

У ніч на 29 червня 2024 року противник атакував 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ (рф).

В результаті бойової роботи усі 10 «шахедів» збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ