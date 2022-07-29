Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 29.07.22
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 29.07 were approximately:
- особового складу / personnel – близько/ about 40500 (+270) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1749 (+7) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 3987 (+8) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 900 (+6) од,
- РСЗВ / MLRS – 258 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 117 (+0) од,
- літаків / aircraft – 222 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 190 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 731 (+2),
- крилаті ракети / cruise missiles – 174 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 2870 (+16) од,
- спеціальна техніка / special equipment – 77 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kryvyi Rih direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet