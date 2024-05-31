Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 31.05.24

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 31.05.24 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 507650 (+1390) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 7728 (+18) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 14935 (+22) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 13140 (+39) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1088 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 815 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10587 (+55),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2229 (+7),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17905 (+56) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2164 (+11)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ

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