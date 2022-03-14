Українські мігранти у Польщі: скільки часу можна перебувати на території країни

Усі, хто прибув до Польщі після 24 лютого 2022 року і хто був зареєстрований Прикордонною службою Польщі, перебувають у Польщі легально, коментує новий закон про українських мігрантів експертка з легалізації в Польщі Оксана Колесник .

Час легальності перебування обмежений – 18 місяців. Це 18 місяців, напевне, від 24 лютого 2022 року. Кабінет міністрів визначить у майбутньому дату, від якої триватиме відлік 18 місяців. Уряд стежитиме за станом бойових дій в Україні і водночас за кількістю осіб, що прибувають до Польщі.

Якщо уряд дійде висновку, що війна закінчилася і люди, що прибувають до Польщі, не тікають уже від війни, визначить кінцеву дату, від якої особа перебуває 18 місяців легально.

Тобто, якщо польський кабінет міністрів визначить у майбутньому, що бойові дії остаточно завершилися, наприклад, 1 квітня 2022 року і вже немає причини тікати з України, то остання особа, яка заїде до Польщі з правом на 18 місяців легального перебування на основі згаданого закону, заїде сюди 1 квітня 2022 року, а всіх, хто заїде вже 2 квітня 2022 року (наприклад) закон не буде стосуватися.

Закон не стосується осіб, які мають уже в Польщі будь-який дозвіл на перебування (тимчасовий, постійний, резидент ЄС) і до осіб, які заїхали до Польщі до 24 лютого 2022 року.

Протягом тих 18 місяців можна виїхати з Польщі, але не довше ніж на місяць, бо якщо перерва буде довшою, громадянин України втратить статус українського воєнного мігранта.

Якщо від 24 лютого 2022 року кордон перетнула вагітна громадянка України (або вагітна дружина громадянина України без українського громадянства) і народила тут дитину – перебування дитини – легальне.

Наголошую, що закон про іноземців далі чинний та його всі положення – також чинні. Громадяни України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року можуть скористатися і положеннями закону про іноземців (якщо заїхали з біометричними паспортами в рамках безвізового руху), і особливими положеннями. Обирати треба те, що корисніше, кориснішим виявляється спецзакон.

Час перебування у Польщі на основі спецзакону буде зарахований до п’ятирічного стажу потрібного для отримання статусу резидента ЄС.

Особи, які заїхали до Польщі без жодного контролю документів і їх не було зареєстровано в системі Прикордонної служби, мусять зареєструватися у прикордонників протягом 60 днів від дня прибуття.

Заяву треба підписувати не притаманною українцям карлюкою, а своїм іменем та прізвищем після транслітерації (латинськими літерами).

Перш ніж підете до фотографа і заплатите за знімки, перевірте, чи не надає адміністрація громади їх безкоштовно.

Проживання у когось дома

Кожна особа, що прихистить українських воєнних мігрантів, може укласти з адміністрацією громади договір і отримати кошти за 60 днів. Розмір допомоги буде визначена підзаконним виконавчим актом. // ФАКТИ