Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 31.08.24
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 31.08.24:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 614950 (+1360) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8582 (+8) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 16736 (+14) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 17614 (+42) од,
- РСЗВ / MLRS – 1176 (+1) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 940 (+0) од,
- літаків / aircraft – 368 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 14471 (+18),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2557 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 23825 (+62) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2977 (+10)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!Tweet