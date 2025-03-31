War&Sanctions: ГУР та ЦПД публікують дані щодо одинадцяти російських пропагандистів

ГУР МО України та Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднили дані щодо 11 російських пропагандистів, які поширюють кремлівські наративи та виправдовують війну проти України.

До переліку увійшли представники пропагандистських медіа, воєнні кореспонденти та наближені до влади рф особи, зокрема засновник “Ізборського клубу” віталій авєр’янов, воєнкори юрій котьонок і дєніс кулага, ведуча “пєрвого канала” єкатеріна андрєєва та керівники російських пропагандистських телеканалів “спас” і “звєзда”.

Ці особи відіграють ключову роль в інформаційній війні рф, поширюючи дезінформацію серед міжнародної аудиторії та виправдовуючи агресивні дії кремля проти України.

Загалом у розділі “Рупори кремля” на порталі War&Sanctions міститься інформація про 94 представників російської пропагандистської машини.

Нагадуємо, раніше на порталі були опубліковані оновлення щодо російського тіньового флоту, викрадених росіянами обʼєктів української культурної спадщини, а також обладнання та компонентів, що використовуються у виробництві російської зброї.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України