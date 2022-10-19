Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 19.10.2022

Триває двісті тридцять восьма доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом поточної доби противник завдав чотири ракетних та одинадцять авіаційних ударів, здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог вчергове завдав масованого удару крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА по цивільній інфраструктурі в Київській Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Вночі окупанти також атакували Умань Черкаської області та Коблеве Миколаївської області п’ятьма безпілотними літальними апаратами іранського виробництва “Shahed-136”. Всі вони успішно збиті Силами оборони України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Протягом дня противник задіяв дев’ять ударних БпЛА “Shahed-136” з території білорусі. Вісім з них збито.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Гай та Хрінівка Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Терни, Красне, Огірцеве, Стрілеча та Хатнє;

на Куп’янському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка та Кислівка;

на Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Греківка, Гряниківка, Надія, Новоєгорівка, Зарічне, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 45 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

Окупаційне керівництво тимчасово захопленої території Запорізької області організувало проведення так званої інвентаризації житлового фонду та «перепис» населення. Заходи проводять з метою пошуку та відчуження житла місцевих мешканців, які виїхали за межі захоплених територій.

Поповнення втрат підрозділів російських окупаційних військ за рахунок ув’язнених осіб завдало додаткових проблем командуванню. Так, завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі, після отримання зброї залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію російської федерації. За наявною інформацією, після ураження складу з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня цього року, частина підрозділу, що залучалася до його охорони, отримала поранення, а решта – вдалася до втечі. Підрозділи росгвардії, під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, проводять заходи з пошуку дезертирів.

Окупанти продовжують практику примусового залучення місцевого населення для проведення фортифікаційних робіт в районі міста Херсон, нібито з числа порушників комендантської години та нелояльних до окупаційної влади громадян.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири крилатих ракети, один гелікоптер Ка-52 та тринадцять БпЛА “Shahed-136”.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію РЕБ, один міст та одну понтонну переправу противника.

Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine