Генеральний штаб ЗСУінформує про втрати ворога на 05.09.22

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Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 05.09 were approximately:

  • особового складу / personnel – близько/ about 49800 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 2068 (+19) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 4459 (+29) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 1157 (+10) од,
  • РСЗВ / MLRS – 294 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 156 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 236 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 206 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 867 (+3),
  • крилаті ракети / cruise missiles – 205 (+2),
  • кораблі /катери / warships / boats – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3286 (+10) од,
  • спеціальна техніка / special equipment – 107 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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