Генсека ООН шокували ракетні удари РФ по Києву, поки він знаходиться в місті

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зізнався, що його шокували ракетні удари по Києву, нанесені російською армією, саме коли він знаходиться в столиці України та веде переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар генсека ООН журналісту BBC Бену Брауну у Twitter .

«Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він знаходиться в місті для переговорів з президентом Зеленським», — йдеться в публікації.

Також представник ЗМІ зазначив, що українська сторона назвала такі ракетні атаки по Шевченківському району Києва «огидним актом варварства» та «листівкою з Москви».