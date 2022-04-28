Удар окупантів по Києву: Геращенко показав двигун російської крилатої ракети (відео)

росія вдарила по Києву з окупованого Криму і зруйнувала житловий будинок у Шевченківському районі. Радник глави МВС Антон Геращенко показав відео з місця подій, а також ще гарячий двигун російської крилатої ракети.

«Удар крилатими ракетами по житловому будинку в Києві було завдано з території українського Криму», — написав Геращенко у Telegram.

Він також оприлюднив відео з місця обстрілу, на якому показав зруйнований будинок і двигун російської крилатої ракети.

«Це – двигун російської крилатої ракети. Ще гарячий… Його буде передано нашим фахівцям-ракетникам для вивчення», — повідомив Геращенко.

УНН