Главный исполнительный директор платформы Uber Works добровольцем вернулся в Украину

Андрей Лискович, выпускник Гарварда родом из Запорожья, сумел построить выдающуюся карьеру в Кремниевой долине в пригороде Сан-Франциско, став главным исполнительным директором одной из платформ компании Uber — Uber Works. С приходом войны он бросил все и вернулся в Запорожье, чтобы сделать все возможное для защиты родного города. Свою историю Андрей рассказал в интервью «Голосу Америки».

Первое, что сделал Андрей Лискович, когда 24 февраля Россия начала военную агрессию против Украину, — это позвонил родителям в Запорожье и попросил их незамедлительно уехать в Польшу. После того, как его отец и мать оказались в безопастности, Андрей стал думать о том, как он сам может помочь своей родине.

«Я пытался помочь с помощью благотворительных пожертвований. Пришел в Сан-Франциско на митинг, но было понятно, что ситуация крайне тяжелая, и в такие моменты малое число людей может сделать очень большие изменения, если они готовы серьезно рисковать свей безопасностью. И я решил вернуться в Украину», — рассказывает Андрей Лискович.

Андрей прилетел в Польшу, пересек границу, а оттуда автостопом трое суток добирался до Запорожья.

«Я приехал в Запорожье, пришел в штаб обороны и объяснил им, что я готов помочь, чем возможно, — продолжает Андрей. — И стало понятно, что очень много желающих помочь с автоматом в руках, но у них не хватает самых базовых вещей для того, чтобы просто их экипировать. У них не хватает одежды, обуви, тактической амуниции, не хватает связи — практически всего, кроме автоматов “Калашникова” у них не хватает. И я занимаюсь не тем, что я стою с автоматом в руках на блокпостах. Я занимаюсь снабжением армии. Я работаю со своей группой волонтеров в Америке, которая совместно со мной собирает пожертвования, и мы покупаем недостающие вещи: одежду, медикаменты, электронику, пауэрбанки — все, что нужно этим людям для того, чтобы быть эффективными в защите города. И цель очень простая: я хочу, чтобы мои родители, моя семья могла жить у себя дома, в своей стране в безопасности. Путин все это забрал».

Андрей рассказал, что в результате российских обстрелов центр Запорожья сильно не пострадал — ракетные удары в основном наносились по окраинам, а также по военным объектам, аэропорту и некоторым объектам инфраструктуры: