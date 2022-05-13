Голова української розвідки «заракував» Путіна

Розв’язана Росією війна проти України досягне переломного моменту в серпні й закінчиться до кінця року, вважає Кирило Буданов.

У Росії вже відбувається переворот з метою повалення Володимира Путіна.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Sky News.

За його словами, глава Кремля серйозно хворий на рак.

Буданов також зазначив, розв’язана Росією війна проти України досягне переломного моменту в серпні і закінчиться до кінця року.

«Перелом буде в другій половині серпня. До кінця цього року буде завершена велика частина активних бойових дій. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим», — сказав голова розвідки.

За словами Буданова, тактика Росії не змінилася, попри її зрушення на схід, і додав, що Росія зазнає величезних втрат.

Голова української розвідки каже, що не здивований невдачами Росії у війні. «Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються», — зазначив він.

Буданов також каже, що Європа бачить в Росії велику загрозу і боїться агресії з боку Москви.

«Ми воюємо з Росією вісім років і можемо сказати, що ця широко розрекламована російська міць — це міф. Вона не настільки сильна. Це орда людей зі зброєю», — сказав голова ГУР МО.

Рак у Путіна — що відомо

Як писав УНІАН, раніше ходили чутки про рак щитовидної залози у Путіна або рак у черевній порожнині. Про те, що в Путіна є серйозні онкологічні захворювання зокрема повідомляв і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Останнім часом в ЗМІ дедалі частіше «спливають» чутки про хворобу президента РФ Володимира Путіна і про його майбутню операцію.

Російський правозахисник Марк Фейгін зауважував, що прямих підтверджень хвороби агресора РФ немає, адже це головна держтаємниця, але це видає його зовнішній вигляд. Він каже, Путін — це старий 70-річний чоловік з вантажем захворювань.

У зв’язку з чутками про погіршення здоров’я Путіна виникає питання про його наступника. Як вдалося дізнатися журналістам, тимчасово замінити головного кривавого диктатора світу може секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. // УНІАН