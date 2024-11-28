На Запоріжжі окупанти розстріляли п’ятьох полонених українських бійців

Ворожі війська розстріляли п’ятьох українських полонених воїнів із шести.

На Запоріжжі поблизу Новодарівки російські війська розстріляли українських військовополонених. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають активні бойові дії, росіяни здійснили розстріл п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Правоохоронці встановили підрозділ армії окупантів, військовослужбовці якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину. Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу.

Як наголосила пресслужба Офісу генпрокурора, вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. // Главком