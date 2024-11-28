На Запоріжжі окупанти розстріляли п’ятьох полонених українських бійців
Ворожі війська розстріляли п’ятьох українських полонених воїнів із шести.
На Запоріжжі поблизу Новодарівки російські війська розстріляли українських військовополонених. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Як наголосила пресслужба Офісу генпрокурора, вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. // Главком
Tweet