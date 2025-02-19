Викрито підпільне виробництво контрафактних батарейок відомого світового бренду на ₴2 млн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито групу осіб, які займались підпільним виробництвом та розповсюдженням підроблених батарейок під виглядом відомого світового бренду (ч. 3 ст. 229 КК України).

За даними слідства, на території Київської, Львівської, Харківської та Одеської областей налагоджене нелегальне масове виробництво контрафактних батарейок з маркуванням відомої міжнародної торговельної марки та поліграфічної пакувальної продукції до них.

Для підпільного виробництва учасники групи використовували професійне обладнання, а кожен з учасників виконував певну роль у процесі виробництва та продажу контрафакту.

Фальсифікований товар ділки реалізовували під виглядом оригінального оптовими партіями через мережу «Інтернет» та пункти роздрібної торгівлі на території України.

Під час обшуків вилучено понад 37 тис. готових контрафактних батарейок, обладнання для їх виробництва та пакування, поліграфію з маркуванням міжнародного бренду, а також комплектуючі для виготовлення даної продукції.

Орієнтовна вартість вилученого контрафакту складає понад 2 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється детективами ТУ БЕБ у Київській області за оперативного супроводу Департаменту Кіберполіції Нацполіції України.

Київська обласна прокуратура